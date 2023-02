Devisen Wien (8.40) - Euro tendiert im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat am Dienstag im Frühhandel nur knapp höher notiert. Die Gemeinschaftswährung war gegen 8.40 Uhr 1,0734 US-Dollar wert. Am Vorabend notierte der Euro gegen 21 Uhr in New York bei 1,0727 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0776 Dollar festgesetzt.

Nicht wirklich profitieren konnte der Euro von Erwartungen auf höhere Zinsen seitens der Europäischen Zentralbank (EZB), wie die Analysten der deutschen Helaba Bank schreiben. So habe Österreichs Notenbank-Gouverneur Holzmann gesagt, dass die Zentralbank "weiterhin die Zähne zeigen" müsse, um das Inflationsziel zu erreichen. "Letztlich hat auch die Erwartung bezüglich der Fed zugenommen, was ein Gegengewicht dazu bildet", so die Helaba-Experten.

Am späten Dienstagnachmittag steht dann eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Agenda, bei der die Marktteilnehmer angesichts der neuerlichen Zinssorgen wohl besonders genau zuhören werden. In der Früh wurde bereits bekannt, dass die deutsche Produktion im Dezember wesentlich stärker zurückging, als von Ökonomen erwartet.

spo/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759