Devisen Wien (8.40) - Euro tendiert im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar weiter an Wert gewonnen. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.25 Uhr bei 1,0918 Dollar. Am Vorabend in New York stand der Euro gegen 20 Uhr noch bei 1,0904 Dollar.

Der Euro hat die Seitwärtsphase der vergangenen Wochen nach Einschätzung der Helaba-Analysten nachhaltig nach oben verlassen. Bereits am Vorabend hatte der Euro zum US-Dollar merklich zugelegt.

Die US-Notenbank hat am Mittwochabend das Leitzinsband erwartungsgemäß um 25 Basispunkte auf 4,75 bis 5,00 Prozent erhöht und wegen der noch unerwünscht hohen Inflation und der widerstandsfähigen Konjunktur einen weiteren Schritt um 25 Bp. in Aussicht gestellt, schreiben die Helaba-Analysten. Marktteilnehmer haben die Zinserhöhungserwartungen weiter reduziert und sehen das Zinshoch in den USA fast als erreicht an, hieß es weiter von den Experten. Dies unterstütze den Euro zum US-Dollar.

Am Berichtstag stehen nun weitere Entscheidungen von Notenbanken an. Unter anderem treffen die britischen Währungshüter ihre Zinsentscheidung. Nachdem sich die Inflation laut jüngsten Zahlen wieder verstärkt hat, wird mit einer weiteren Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Neben der Bank of England entscheiden die Notenbanken der Schweiz, Norwegens und der Türkei über ihren Kurs.

ISIN EU0009652759 EU0009652759