Devisen Wien (8.40) - Euro tendiert im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas höher gezeigt. Gegen 8.40 Uhr stand die Gemeinschaftswährung bei 1,1075 Dollar. Am Vorabend gegen 21 Uhr hatte der Euro in New York bei 1,1050 Dollar notiert.

Der Euro konnte im Umfeld der Fed-Entscheidung profitieren, ein neues Impulshoch wurde aber nicht markiert, schreiben die Helaba-Analysten. "Offensichtlich wollen die Marktteilnehmer auf ein klares Bekenntnis der EZB warten, mit weiteren Leitzinserhöhungen gegen die hohe Inflation vorzugehen", formulierten die Experten weiter. Der technische Rahmen stünde einer weitergehenden Befestigung des Euro-Dollar-Kurses nicht im Wege.

