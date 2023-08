Devisen Wien (8.40) - Euro tendiert im frühen Handel etwas leichter

Nach einem deutlichen Anstieg an den vergangenen Tage gab die europäische Gemeinschaftswährung am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar etwas nach. Ein Euro war zuletzt 1,0913 Dollar wert, am Vorabend gegen 21 Uhr waren es noch 1,0921 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs davor auf 1,0886 Dollar festgesetzt.

Nachdem gestern bekannt wurde, dass die Inflation in Deutschland weniger stark zurückging als erhofft, stiegen die Zinssorgen mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB). "Am Nachmittag haben dann aber enttäuschende US-Daten ein Gegengewicht dazu geschaffen und die Zinssorgen bezüglich der US-Fed wurden wieder kleiner", schreiben die Analysten der Helaba. Der Euro profitierte von beiden Entwicklungen.

Heute stehen dann erneut Teuerungsdaten für die Eurozone auf dem Programm. "Während in Frankreich eine wieder höhere Inflation berichtet werden dürfte, könnte in Italien der Preisdruck nachgelassen haben", kommentiere die Helaba. Sie rechnen in Summe nicht damit, dass die Zinssorgen mit Blick auf die EZB nachlassen werden.

spo/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759