Devisen Wien (8.40) - Euro tendiert im frühen Handel etwas tiefer

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas an Wert verloren. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.40 Uhr bei 1,0761 Dollar. Am Vorabend in New York stand der Euro gegen 20 Uhr noch bei 1,0765 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag mit 1,0776 Dollar festgelegt.

Besondere Aufmerksamkeit wird am Mittwoch dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zuteil, der am Abend nach dem europäischen Börsenschluss ansteht. Ein stärkerer Anstieg um 50 Basispunkte wird am Markt mittlerweile wegen der jüngsten Turbulenzen weitgehend ausgeschlossen. Aber auch ein kleinerer Schritt um 25 Bp. könnte für Bewegung sorgen, schreiben die Handelsexperten der Helaba, da eine solche Zinsanhebung nur zu 85 Prozent eingepreist sei.

Allgemein gilt, dass ein höheres Leitzinsniveau der Fed den Dollar stärkt, eine wenig starke Anhebung als erwartet, würde dagegen eher dem Eurokurs zugute kommen.

spo/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759