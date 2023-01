Devisen Wien (8.40) - Euro tendiert im frühen Handel gut behauptet

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gut behauptet zum US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0764 US-Dollar nach 1,0757 Dollar am Vorabend.

"Der Euro zeigte sich unbeeindruckt von den etwas an Schwung verlierenden Zinserwartungen bezüglich der EZB und heute wird die sinkende Inflation in den USA vermutlich nochmals Unterstützung mit sich bringen", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Auch in einer charttechnischen Betrachtung hellte sich die Situation für den Euro-Dollar-Kurs nach Einschätzung der Experten auf.

ste/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759