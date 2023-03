Devisen Wien (8.40) - Euro tendiert im Frühhandel bei 1,0827 Dollar

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh zum US-Dollar etwas Federn gelassen. Gegen 8.40 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0827 Dollar. Am Vorabend gegen 21 Uhr stand der Euro in New York noch bei 1,0842 Einheiten des Greenbacks. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag mit 1,0841 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag hatte die Gemeinschaftswährung noch deutlich zugelegt. Die abnehmende Risikoaversion habe den Euro gestützt, schreiben die Helaba-Experten. In Sachen Bankenkrise zeichne sich eine Beruhigung ab. Der Dollar gilt als sicherer Hafen, in den bei höherer Risikoeinschätzung investiert wird.

"Zudem scheint die US-Notenbank bezüglich der Zinserhöhungen vorsichtigere Töne anzuschlagen als die Europäische Zentralbank", schreiben die Marktexperten weiter.

spo/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759