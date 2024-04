Devisen Wien (8.40) - Euro vor US-Inflationszahlen etwas leichter

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh etwas leichter zum US-Dollar tendiert. Gegen 8.40 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0850 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0867 (Montag: 1,0823) Dollar festgesetzt.

In den Fokus rücken international am Nachmittag Inflationsdaten aus den USA. Hier erwarten Analysten im Schnitt einen leichten Zuwachs bei der Jahresrate. "Die Zinserwartungen bezüglich der Fed dürften damit kaum forciert werden, zumal wir kein Überraschungspotenzial gegenüber der Konsensschätzung ausmachen," erklären die Marktbeobachter der Helaba.

Dennoch liegt die Teuerungsrate aktuell weiter deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank Fed darstellt. Angesichts der hartnäckigen Teuerung und der robusten US-Konjunktur werden rasche Zinssenkungen durch die Fed immer unwahrscheinlicher. Aus der Zentralbank selbst kommen mittlerweile sogar Stimmen, die eine zusätzliche Straffung ins Spiel bringen. Die am Abend anstehende Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung könnte Hinweise auf den geldpolitischen Kurs geben.

spa/ste

