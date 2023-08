Devisen Wien (8.45) - Euro bei 1,0857 US-Dollar

Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich am Mittwoch im Frühhandel zum US-Dollar wenig verändert präsentiert. Ein Euro war zuletzt 1,0857 US-Dollar wert. Zum Vergleich: Am Vorabend gegen 21 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung in New York noch bei 1,0860 Dollar.

Auf fundamentaler Ebene richten sich in den USA die Blicke heute auf den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, schreiben Helaba-Analysten. In Europa ist am Vormittag nach Experten-Einschätzung das INSEE-Geschäftsklima von Interesse. Erst morgen steht aber das ifo Geschäftsklima Deutschland auf der Agenda und bei beiden wird sich zeigen müssen, ob die per saldo schwachen PMI-Signale untermauert werden oder nicht, hieß es weiter.

ste/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759