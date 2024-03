Devisen Wien (8.45) - Euro gut behauptet bei 1,0924 Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh über der 1,09-Dollarmarke behauptet. Gegen 8.40 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung wie bereits am Vorabend bei 1,0924 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas niedriger auf 1,0916 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag stehen in der Eurozone Daten zur Industrieproduktion an. Ob dabei die Zinssenkungserwartungen angesichts der pessimistischen Konsensschätzungen wieder forciert werden, sei jedoch fraglich, schreiben die Experten der Helaba. Denn es solle zwar insgesamt eine schwache Entwicklung nicht ausgeschlossen werden, in Deutschland und Spanien seien aber auch positive Entwicklungen zu verbuchen. An den Finanzmärkten werden die Zahlen aber ohnehin meist nur zur Kenntnis genommen.

In den USA stehen keine marktrelevante Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Aus der US-Notenbank Fed sind keine bedeutenden Äußerungen zu erwarten, weil sich die Notenbanker eine Woche vor dem regulären Zinsentscheid bereits in der vor geldpolitischen Entscheidungen üblichen Schweigephase befinden.

spa/ste

