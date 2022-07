Devisen Wien (8.45) - Euro im frühen Handel bei 1,0135 Dollar

Der Eurokurs hat sich am Mittwoch in der Früh zum US-Dollar gut behauptet gezeigt. Gegen 8.45 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0135 Dollar, nach 1,0122 Dollar am Vorabend. Sollten in Europa die Sorgen wegen der Gaskrise und der politischen Unsicherheiten in Italien zunehmen, könnte der Euro nach Einschätzung der Helaba-Analysten unter Druck kommen.

Ein kräftiger Zinsschritt der Fed ist vollständig eskomptiert und sollte daher kaum für Kursausschläge sorgen, schreiben die Experten weiter in ihrem Tagesausblick. "Vielmehr von Interesse dürfte die Kommunikation der Fed im Nachgang zu der Entscheidung sein. Setzen die Notenbanker um Fed-Chef Powell weiterhin auf ein aggressives Vorgehen gegen die Inflation, oder tragen sie im Statement und der Pressekonferenz den sich eintrübenden konjunkturellen Perspektiven Rechnung?", hieß es weiter.

ste/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759