Devisen Wien (8.45) - Euro im frühen Handel bei 1,0691 Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im Frühhandel leicht nachgegeben und notierte zuletzt bei 1,0691 US-Dollar, nach 1,0699 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch tiefer auf 1,0662 Dollar festgesetzt.

Der Fokus am Devisenmarkt liegt auf der morgigen Sitzung der europäischen Zentralbank (EZB). Es wird erwartet, dass die EZB ihr Anleihenkaufprogramm beenden wird und somit den Boden bereitet für eine Zinserhöhung im Juli.

Für den Kurs der Gemeinschaftswährung komme es dabei darauf an, ob stärkere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt werden, meinten die Analysten der Helaba. "Sollten lediglich graduelle Zinserhöhungen in Aussicht gestellt und der Eindruck erweckt werden, dass es für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte keine Mehrheit gibt, dürfte es der Euro zunächst schwer haben, sich auf der Oberseite durchzusetzen", so die Experten.

Vor diesem Hintergrund standen in der Früh auch Konjunkturdaten aus Deutschland im Fokus. Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im April leicht gesteigert. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Gesamtherstellung um 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten mit einem deutlicheren Zuwachs um 1,2 Prozent gerechnet.

spo/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759