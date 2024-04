Devisen Wien (8.45) - Euro im frühen Handel etwas fester

Der Euro hat am Freitagvormittag weiter klar über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.45 Uhr 1,0733 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend (1,0717 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0720 Dollar festgesetzt.

Die Wachstumszahlen in den USA haben zwar enttäuscht, der Preisindex ist allerdings deutlicher als erwartet gestiegen und zudem scheint der Arbeitsmarkt weiterhin in einer ungebrochen starken Verfassung zu sein, kommentierten die Helaba-Experten. Marktteilnehmer sehen sich daher in ihrer Einschätzung bestätigt, wonach es die Fed mit der ersten Zinssenkung wohl nicht eilig hat.

Datenseitig richtet sich der Fokus am Vormittag in der Eurozone auf die EZB, denn diese veröffentlicht die Geldmengen- und Kreditwachstumszahlen des Monats März. In den USA stehen am Nachmittag die Konsumdaten (PCE) und die dazugehörigen Deflatoren auf der Agenda.

ger/mik

