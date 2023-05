Devisen Wien (8.45) - Euro legt im frühen Handel etwas zu

Der Euro hat am Freitag gegen 8.45 Uhr gegenüber dem US-Dollar etwas an Wert zugelegt. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0783 Dollar nach 1,0768 Dollar am Vorabend (gegen 21 Uhr). Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0813 Dollar fest.

Am Vortag hatten noch solide US-Konjunkturdaten sowie Anzeichen auf eine mögliche Einigung im US-Schuldenstreit dem Dollar Auftrieb verliehen. Am Freitag in der Früh stieg die Gemeinschaftswährung dann nach Erzeugerpreisdaten aus Deutschland. April stiegen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 4,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist der niedrigste Zuwachs seit zwei Jahren. Gegenüber dem Vormonat legten die Erzeugerpreise allerdings unerwartet zu.

spo/spa

