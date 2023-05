Devisen Wien (8.45) - Euro tendiert im frühen Handel etwas fester

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar in der Früh etwas zugelegt und notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,0974 Dollar. Damit erholt sich der Euro etwas von den Vortagesverlusten. Zum Vergleich: Am Vorabend gegen 21 Uhr stand die Gemeinschaftswährung bei 1,0966 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0959 Dollar fest.

Das Umfeld sei derzeit für beide Währungen schwierig, schreiben die Experten der Helaba. "Zwar dürften die Zinssenkungserwartungen für die Fed mit den heutigen Inflationszahlen keinen neuen Schub erhalten, dafür belasten aber die Sorgen vor der Stabilität der US-Regionalbanken und das Thema Schuldenobergrenze ist auch noch nicht vom Tisch", so die Analysten. "Insofern sollte das Abwärtspotenzial des Euros trotz technischer Risiken begrenzt sein."

spo/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759