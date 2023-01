Devisen Wien (8.45) - Euro tendiert im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat gegenüber dem Vorabend zum US-Dollar etwas an Wert zugelegt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,0893 Dollar. In New York tendierte der Euro am Dienstag gegen 21 Uhr noch bei 1,0877 Dollar. In der Früh hatte der Euro kurzzeitig sogar über 1,09 Dollar notiert.

"Nachlassende Zinsfantasien bezüglich der Fed und nach oben revidierte Zinserwartungen für die EZB liefern dem Euro Unterstützung", kommentierten die Analysten der Helaba die aktuelle Lage an den Devisenmärkten. Am Dienstag hatten positiv aufgenommene Konjunkturdaten für die Eurozone für höhere Zinserwartungen gesorgt. Am heutigen Mittwoch steht dann das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland im Fokus, wie die Helaba schreibt. Auch hier erwarten sie eine Aufhellung.

spo/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759