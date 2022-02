Devisen Wien (8.45) - Euro tendiert im frühen Handel höher

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel gegenüber dem Dollar zugelegt. Damit holte die europäische Gemeinschaftswährung auch einen kleinen Teil der deutlichen Verluste vom Wochenauftakt wieder auf. Zuletzt stand der Euro gegen 8.45 Uhr bei einem Kurs von 1,1318 US-Dollar. Der gestrige Schlusskurs lag knapp unter der Marke von 1,13 Dollar.

Vor allem die Krise an der ukrainisch-russischen Grenze lastete zuletzt auf dem Euro. Zwar könnten Äußerungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow laut den Experten der Bank ING die gestrige Unruhe zumindest etwas dämpfen. Lawrow hatte sich für Fortsetzung der Verhandlungen ausgesprochen. Jedoch gebe es laut den Helaba-Experten bisher keine echten Entspannungssignale. Solange russische Truppen im Grenzgebiet versammelt bleiben, bleibe das Bedrohungsszenario präsent, hieß es im Tagesausblick der Helaba.

Für Bewegung könnten am Dienstag auch Konjunkturdaten sorgen. Diese dürften aufgrund der Unsicherheiten rund um die Ukraine-Krise jedoch etwas in den Hintergrund treten. Am Vormittag steht einerseits die Zweitschätzung zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone im Schlussquartal 2021 an. Andererseits wird auch der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen in Deutschland veröffentlicht.

