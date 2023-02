Devisen Wien (8.45) - Euro tendiert im frühen Handel kaum bewegt

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh kaum bewegt zum Vorabend notiert. Die europäische Gemeinschaftswährung war gegen 8.45 Uhr 1,0869 US-Dollar wert. In New York notierte der Euro am Dienstag gegen 21 Uhr bei 1,0868 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0833 Dollar festgesetzt.

Der Euro sei "unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt", schrieben die Marktexperten der Helaba in der Früh. Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Erwartet wird eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. Wichtig werden aber auch die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell mit Blick auf die künftige Geldpolitik. "Sollten aber Markterwartungen von Zinssenkungen zum Ende dieses Jahres und vor allem im Jahr 2024 enttäuscht werden, würde der US-Dollar tendenziell Rückenwind bekommen", so die Analysten.

Auf der anderen Seite gebe es aber auch die Aussicht auf Zinssteigerungen durch die europäische Zentralbank (EZB). Die am Vormittag erwarteten Verbraucherpreisdaten für die Eurozone könnten diese noch weiter verstärken, was wiederum für einem höheren Euro-Kurs spräche.

spo/ste

