Devisen Wien (8.45) - Euro tendiert im frühen Handel knapp behauptet

Der Euro hat am Freitag gegenüber dem Dollar geringfügig nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.35 Uhr 1,0559 US-Dollar, nachdem er am Vorabend noch bei 1,0562 Dollar gehandelt worden war.

Der Euro habe sich zwar stabilisieren können, eine Bürde stelle jedoch der Renditevorteil der USA gegenüber dem Euroraum dar, erklären die Devisenexperten der Helaba. Auch der technische Ausblick habe sich in den letzten zwei Handelstagen getrübt.

Am Markt wird zudem auf die unterschiedliche konjunkturelle Entwicklung verwiesen. Während sich die US-Wirtschaft trotz gestiegener Zinsen vergleichsweise robust zeigt, mehren sich Hinweise auf ein Schrumpfen der Wirtschaft in der Eurozone. Vor dem Hintergrund der Konjunkturschwäche hatte die EZB am Donnerstag den Leitzins erstmals nach zehn Anhebungen in Folge nicht erhöht.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Fokus der Anleger am Devisenmarkt auf Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag werden Wirtschaftszahlen aus den USA erwartet. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Konsumlaune.

spa/sto

