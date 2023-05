Devisen Wien (8.45) - Euro tendiert im frühen Handel leichter

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar am Donnerstag in der Früh leicht nachgegeben und notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,0953 Dollar. Am Vorabend gegen 21 Uhr stand die Gemeinschaftswährung bei 1,0974 US-Dollar.

Für den Euro-Dollar-Kurs haben sich die technischen Perspektiven getrübt, da es trotz der Unterstützung seitens verstärkter US-Zinssenkungserwartungen nicht gelungen ist, die 21-Tagelinie zurückzuerobern, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Das längerfristige Aufwertungspotenzial des Dollars scheint aber begrenzt zu sein, denn die ungelöste Schuldenthematik in den USA hat das Potenzial, für Verunsicherung zu sorgen, hieß es weiter von den Experten.

International steht am Berichtstag laut Einschätzung der Helaba-Analysten zunächst die Bank von England (BoE) mit ihrer Zinsentscheidung im Mittelpunkt des Interesses, wobei eine weitere Straffung zu erwarten ist. In den USA runden die Erzeugerpreise des Monats April das Inflationsbild ab. Der Fokus der Akteure liegt aber vermutlich auf den wöchentlichen Zahlen zur US-Arbeitslosenunterstützung, formulierten die Experten weiter.

ste/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759