Devisen Wien (8.45) - Euro vor US-Zinsentscheid bei 1,0516 Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im europäischen Frühhandel stabil über der Marke von 1,05 US-Dollar gehalten. Gegen 8.45 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0516 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

"Der Euro ist in der Defensive", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Dies liege nicht nur am Ukraine-Krieg und der Tatsache, dass die wirtschaftlichen Folgen in Europa auch vor dem Hintergrund des geplanten Ölembargos stärker zu spüren sind als in den USA. Zudem ist die US-Notenbank nach Einschätzung der Experten in Sachen Inflationsbekämpfung deutlich aktiver als die EZB. Inzwischen sei aber viel eingepreist und daher ist fraglich, ob die Markterwartungen von der US-Notenbank heute noch übertroffen werden können, hieß es weiter.

