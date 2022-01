Devisen Wien (8.50) - Euro bei 1,1365 US-Dollar gut behauptet

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel gegen den US-Dollar gut behauptet gezeigt. Gegen 8.50 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,1365 Dollar. Am Mittwochabend hatte der Euro mit 1,1351 Dollar notiert.

Am Berichtstag stehen in der Eurozone Inflationsdaten zur Veröffentlichung an. Es handelt sich um Detaildaten. Nach vorläufigen Zahlen hat die Teuerung im Dezember mit 5,0 Prozent einen Rekordstand seit Bestehen des Währungsraums markiert. Gründe sind höhere Energiepreise und erhebliche Verspannungen im internationalen Warenhandel, die sich auch auf die Corona-Pandemie zurückführen lassen.

In den USA stehen unter anderem die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm. Sie geben einen zeitnahen Eindruck vom Zustand des Jobmarkts, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed eine große Rolle spielt. Aufseiten der Geldpolitik treffen unter anderem die Notenbanken Norwegens und der Türkei ihre Zinsentscheidungen.

ste

