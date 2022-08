Devisen Wien (8.50) - Euro etwas schwächer bei 1,0085 Dollar

Der Euro hat nach den deutlichen Verlusten am Vortag auch am Freitag in der Früh weiter an Wert verloren. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0085 US-Dollar nach 1,009 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzwert am Donnerstag mit 1,0178 Dollar (nach 1,0166 Dollar am Mittwoch) angegeben.

Gestern hatten überraschend gute US-Konjunkturdaten dem Greenback merklich den Rücken gestärkt und den Euro auf Talfahrt geschickt. Hintergrund dürfte die Erwartung auf deutlichere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed sein. Die positiven Wirtschaftsdaten dürften die Zentralbank in ihrem Straffungskurs bestärken.

Das zeigten auch gestrige Aussagen von Fed-Vertretern. Der Präsident der St. Louis Fed, Jim Bullard, sprach sich am Donnerstag für eine Erhöhung um 75 Basispunkte im September aus. Seine Kollegin Mary Daly, Präsidentin der San Francisco Fed, nannte eine Anhebung um 50 oder 75 Basispunkte "vernünftig". Neel Kashkari von der Minneapolis-Fed will die Zinsen auch dann heben, wenn dadurch eine Rezession ausgelöst wird.

spo/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759