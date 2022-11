Devisen Wien (8.50) - Euro hat im frühen Handel klar zugelegt

Der Euro hat am Dienstag in der Früh merklich zugelegt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0406 US-Dollar, nach 1,0319 zum Vortagesschluss. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0319 Dollar festgesetzt.

Der Euro überstieg damit zuletzt den Wert von 1,0368/70 Dollar, den die Analysten der Helaba in der Früh noch als "nächste Hürde" bezeichnet hatten. "Darüber entstünde weiteres Potenzial für Kursgewinne bis in den Bereich um 1,05", so ihre Einschätzung.

Datenseitig könnte heute die ZEW-Umfrage unter Finanzexperten für Bewegung sorgen. "Sollte sich der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen heute verbessern, werden die Konjunkturängste zwar geschmälert, gleichzeitig aber werden die Zinserwartungen untermauert", kommentierte die Helaba. "Es wird sich zeigen müssen, wie nachhaltig der Optimismus der Marktteilnehmer ist."

Am Nachmittag stehen dann noch die Erzeugerpreise aus den USA auf dem Programm. Sie sind ein früher Indikator für die Entwicklung bei den Verbraucherpreisen, die wiederum einen entscheidenden Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed haben. Eine negative Überraschung könnte demnach zu höheren Zinserwartungen und damit wohl auch zu einem stärkeren US-Dollar führen.

spo/sto

