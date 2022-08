Devisen Wien (8.50) - Euro im frühen Handel bei 1,0229 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0229 Dollar, nach 1,0248 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas tiefer auf 1,0181 Dollar festgesetzt.

Datenseitig dürften die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus der Anleger stehen. Die Regierung in Washington veröffentlicht am Nachmittag ihren monatlichen Jobbericht. Der Bericht ist vor allem mit Blick auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung. Die Analysten der Helaba rechnen aber mit keiner Überraschung: "Der US-Arbeitsmarktbericht dürfte keine Zweifel daran aufkommen lassen, dass die Fed weitere Zinserhöhungen vornehmen wird", so ihr Kommentar.

Gegenüber der britischen Währung notierte der Euro bei 0,8415 Pfund Sterling. Dies ist ein leichter Rückgang nach dem starken Zuwachs am Vortag. Die gestrige Zinserhöhung der Bank of England (BoE) um 50 Basispunkte auf 1,75 Prozent sei erwartet worden, schreiben die Helaba-Experten. Zudem habe die BoE nicht für steigende Zinserwartungen gesorgt, nachdem sie damit rechnet, dass Großbritannien im vierten Quartal in eine Rezession gleitet.

spo/spa

