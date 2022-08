Devisen Wien (8.50) - Euro im frühen Handel fester zum US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag in der Früh wieder etwas an Wert gewonnen und notierte wieder über der Dollar-Parität. Gegen 8.50 Uhr war die Gemeinschaftswährung 1,0020 US-Dollar wert nach 0,9968 Dollar zum Vortagesschluss. Die Europäische Zentralbank (EZB) gab den Referenzkurs am Mittwoch mit 0,9934 Dollar an.

Die Gemeinschaftswährung konnte damit an eine Erholung, die bereits am Mittwoch sichtbar war, anknüpfen. Unerwartet schwache US-Konjunkturdaten hatten die amerikanische Währung zuletzt unter Druck gesetzt.

Weltweit dürften Anlegerinnen und Anleger zudem die Konferenz die Konferenz der US-Notenbank Fed in Jackson Hole beobachten. Allerdings dürfte es hier erst mit der Rede von Fed-Chef Powell interessant werden, die aber erst für Freitag auf dem Programm steht.

ISIN EU0009652759 EU0009652759