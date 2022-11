Devisen Wien (8.50) - Euro notiert bei 1,0064 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegen den US-Dollar knapp behauptet präsentiert. Gegen 8.50 Uhr notierte der Eurokurs bei 1,0064 Dollar, nach 1,0081 Dollar am Vorabend. Der Einfluss der US-Zwischenwahlen auf das Marktgeschehen ist bisher überschaubar, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Es sei nicht ungewöhnlich, dass der Präsident nach zwei Jahren Amtszeit abgestraft wird und seine Mehrheit im US-Kongress verliert. Noch ist es aber nicht soweit und ein deutlicher Sieg der Republikaner zeichnet sich offenbar nicht ab, hieß es weiter von den Experten. Daher sei eine Kandidatur von Donald Trump bei den US-Wahlen in zwei Jahren noch keineswegs sicher. Dieser will sich am 15 November dazu äußern.

Datenseitig ist der Kalender heute leer gefegt und nur einzelne Notenbankvertreter in den USA und der Eurozone melden sich zu Wort. In den Fokus der Marktteilnehmer rücken nach Einschätzung der Helaba-Analysten zunehmend die morgen anstehenden Verbraucherpreise in den USA. "Die Fed hat zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass die Zinserhöhungen solange fortgesetzt werden, bis "ihr Job" erledigt ist", formulierten die Experten. Im Vorfeld der Veröffentlichung könnte es zu einer gewissen Zurückhaltung der Anleger kommen.

