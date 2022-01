Devisen Wien (8.50) - Euro rutscht auf 2-Monatstief

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel schwach gezeigt. Gegen 8.50 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1209 Dollar und damit klar weniger als am Vorabend, als der Kurs bei 1,1244 Dollar notiert hatte. Damit rutschte der Euro nach der US-Zinsentscheidung am Vorabend auf ein Tief seit etwa zwei Monaten. "Der Euro hat die seit November bestehende Konsolidierungsformation nach unten verlassen", schreiben die Helaba-Analysten.

Der US-Dollar befindet sich seit der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend auf breiter Front im Aufwind. Zwar ließ die Zentralbank ihren Leitzins vorerst stabil an der Nulllinie. Sie gab aber klare Signale für eine baldige Anhebung ihres Leitzinses. Nach Worten von Notenbankchef Jerome Powell könnte es schon auf der nächsten Sitzung im März soweit sein. Hintergrund ist die hohe Inflation von zuletzt sieben Prozent.

ste/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759