Devisen Wien (8.50) - Euro tendiert im frühen Handel etwas fester

Der Euro legte am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas zu. Die europäische Gemeinschaftswährung war gegen 8.50 Uhr 1,0646 Dollar wert, nach 1,0637 Dollar zum Vortagesschluss. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0624 Dollar festgesetzt.

Am Mittwoch werden am Vormittag keine kursbewegenden Daten erwartet, am Nachmittag stehen dann in den USA erneut Zahlen vom Immobilienmarkt an.

Am Dienstag hatte der Euro zunächst zugelegt. Bessere Wirtschaftsaussichten aus China hatten für eine positive Anlegerstimmung gesorgt - in dem asiatischen Staat sollen die bisher strengen Corona-Maßnahmen weiter gelockert werden. Am Nachmittag zeigte sich dann, dass die Hauspreisentwicklung in den USA zuletzt schwächer war, als erwartet - was den Euro wieder etwas unter Druck brachte.

spo/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759