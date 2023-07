Devisen Wien (8.50) - Euro tendiert im frühen Handel etwas fester

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh etwas von den Verlusten der Vortage erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.50 Uhr bei 1,1064 US-Dollar. Zum Vergleich: In New York notierte der Euro am Dienstag gegen 21 Uhr bei 1,1042 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1051 Dollar festgesetzt.

"Schwache Konjunkturzahlen und gedämpfte Zinserwartungen haben dem Euro zugesetzt", schreiben die Helaba-Analysten mit Blick auf die vergangenen Tage. Impulse könnte dann die US-Zinsentscheidung am Abend bringen. "Nachdem im Juni im Zinserhöhungszyklus pausiert wurde, rechnen die Marktteilnehmer fast unisono mit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte", schreiben die Experten der Helaba. Am Vormittag wird zudem die Entwicklung der Geldmenge in der Eurozone im Juni veröffentlicht.

spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759