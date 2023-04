Devisen Wien (8.50) - Euro tendiert im frühen Handel fester

Der Euro hat zum US-Dollar in der Früh weiter zugelegt. Gegen 8.50 Uhr stand die Gemeinschaftswährung bei 1,0923 Dollar, am Vorabend wurde der Euro in New York noch für 1,0905 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auch auf 1,0905 Dollar festgesetzt.

"Der Euro hat in der letzten Zeit davon profitiert, dass bezüglich der US-Notenbank allenfalls noch mit einem kleinen Zinsschritt gerechnet wird, während der Handlungsbedarf der EZB womöglich größer ist", schreiben die Analysten der Helaba.

Am Nachmittag dürften US-Inflationsdaten daher im Fokus stehen. "Eine unverändert hohe US-Kernteuerung könnte dem Euro zwar etwas Wind aus den Segeln nehmen", solange die Gemeinschaftswährung sich aber über der 1,08er-Marke halte, bleibe der Ausblick "konstruktiv", so die Marktexperten.

spo/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759