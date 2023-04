Devisen Wien (8.50) - Euro tendiert im frühen Handel schwächer

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar am Mittwoch in der Früh nachgelassen. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.50 Uhr bei 1,0956 Dollar. Am Vorabend gegen 21 Uhr war der Euro in New York noch für 1,0970 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0972 Dollar festgesetzt.

Tiefer zeigte sich der Euro auch zum britischen Pfund. In Großbritannien sind Inflationszahlen für März höher als erwartet aus gefallen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind die Verbraucherpreise dort im Schnitt um 10,1 Prozent gestiegen. Im Februar hatte die Rate allerdings noch 10,4 Prozent betragen. Auch für die EU werden heute Inflationsdaten veröffentlicht.

spo/ste

ISIN EU0009652759