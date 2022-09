Devisen Wien (8.55) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel etwas erholt. Gegen 8.55 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 0,9910 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend (0,9899 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 0,9928 Dollar festgesetzt.

"Mit der Aussicht auf einen sehr großen Zinsschritt der EZB hatte sich der Euro in den letzten Tagen ein wenig den Belastungen wegen der gestiegenen Risikoaversion entziehen können", schreiben die Experten der Helaba in einem Kommentar. "Die neuen Kommentare der EZB-Vertreter haben dies aber geschwächt und so bestehen fortgesetzt Risiken für den Euro, zumal es diesem immer schwerer fällt, die Parität zu überwinden."

Wie in der Früh bekannt wurde, hat die deutsche Industrie im Juli 0,3 Prozent weniger produziert als im Vormonat. Viele Marktteilnehmer hatten aber einen stärkeren Rückgang erwartet.

