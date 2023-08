Devisen Wien (8.55) - Euro legte im frühen Handel zu

Die europäische Gemeinschaftswährung legte in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas zu, bleibt aber klar unter der 1,10-Dollar-Marke. Kurz vor 9 Uhr notierte der Euro bei 1,0974 Dollar. Zum Vergleich: In New York notierte der Euro am Dienstag gegen 21 Uhr bei 1,0956 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0944 Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatte die Gemeinschaftswährung noch deutlich an Wert verloren. Schwache Konjunkturdaten aus China hatten die Stimmung an den Finanzmärkten getrübt, was in der Regel dem als sichere Anlage geltenden US-Dollar hilft.

Wie heute in der Früh bekannt wurde, ist die chinesische Wirtschaft zudem in die Deflation gerutscht. Eine schwache Konsumnachfrage sowie Probleme am Immobilienmarkt führten im Juli zu einem Rückgang des allgemeinen Preisniveaus um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Preisdaten aus China hatten aber anders als die Konjunkturdaten am Vortag keinen unmittelbar erkennbaren Effekt auf den Euro.

spo/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759