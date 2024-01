Devisen Wien (9.00) - Euro bei 1,0823 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas leichter gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte um kurz vor neun Uhr bei 1,0823 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,0831 Dollar gehalten hatte. Derzeit bewegt sich der Euro nahe dem tiefsten Stand seit Mitte Dezember. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0823 Dollar festgesetzt.

Bevor am Mittwoch die US-Notenbank Federal Reserve mit ihrem Zinsentscheid ins Rampenlicht tritt, richtet sich die Aufmerksamkeit von Devisenhändlern am Dienstag auf Wachstumsdaten aus der Eurozone. Neben Zahlen aus Deutschland und Italien werden hier auch Daten zum gesamten Euroraum erwartet. Die Helaba sieht bei letzteren eine Stagnation.

Auch Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen werden publiziert sowie der JOLTS-Report. Sie stehen am Nachmittag auf dem Datenkalender. Für den JOLTS-Report dürfte sich der Trend zur Normalisierung fortsetzen, so die Helaba.

Neben zahlreichen Konjunkturdatenveröffentlichungen stehen Reden von EZB-Notenbankern im Blick.

Das technische Umfeld bewertet die Helaba "zunehmend kritisch". Unterstützend sehen sie das 50-Prozent-Retracements des Aufwärtsimpulses von Anfang Oktober bis Ende Dezember bei 1,0793 Dollar, welches am Vortag bereits getestet wurde. Die 100-Tagelinie verlaufe knapp darunter bei 1,0777 Dollar.

sto/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759