Devisen Wien (9.00) - Euro etwas schwächer gegen US-Dollar

Der Euro hat am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht an Wert verloren. Er kostete gegen neun Uhr 1,0590 Dollar, nachdem er am Vorabend noch knapp über der Marke von 1,06 Dollar notiert hatte.

Nachdem in der Früh den deutschen Verbrauchern ein helleres Konsumklima vom GfK attestiert wurde, dürften seitens frischer Datenveröffentlichungen im weiteren Verlauf des Handels Zahlen aus den USA im Fokus stehen. So wird das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE publiziert. Darüber hinaus stehen auch die Konsumausgaben und Daten vom Immobilienmarkt an.

