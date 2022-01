Devisen Wien (9.00) - Euro fällt unter 1,14 US-Dollar

Der Euro ist am Dienstag im frühen Handel etwas unter Druck geraten und unter die Marke von 1,14 US-Dollar gefallen. Gegen 9 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1396 US-Dollar. Am gestrigen Montag war der Eurokurs zuletzt noch bei 1,1407 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1403 Dollar festgesetzt.

Der Dollar legte am gestrigen Montag gegenüber vielen Währungen zu. Grund war der Anstieg der Kapitalmarktzinsen in den USA. Derzeit treiben die Spekulationen rund um mögliche baldige Zinsanpassungen der US-Notenbank infolge der hohen Inflation die Anleihenrenditen an. Aktuell wird am Markt für das laufende Jahr mit bis zu vier Zinserhöhungen der Fed gerechnet.

Am Dienstag richtet sich der Fokus zunächst auf Konjunkturdaten aus Deutschland. Dort steht am Vormittag der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen auf der Agenda. Die Vorgaben seien dabei leicht positiv, wie die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick schreiben. Am Nachmittag stehen zudem einige Stimmungsbarometer aus den USA an.

pma/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759