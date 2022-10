Devisen Wien (9.00) - Euro gibt leicht nach auf 0,9925 Dollar

Der Euro hat am Montag im Frühhandel leicht gegen den US-Dollar nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung fiel bis 9.00 Uhr auf 0,9925 Dollar, nach 0,9967 zum Vortagesschluss. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs am Freitag bei 0,9951 Dollar festgesetzt.

Die Geldpolitik bleibt auch in der angelaufenen Woche das bestimmende Thema am Devisenmarkt. Vor diesem Hintergrund werden auch die am Vormittag anstehenden Daten für die Eurozone mit Spannung erwartet.

Angesetzt sind Zahlen zur Verbraucherpreisentwicklung und die erste Schätzung zum BIP im dritten Quartal. "In Deutschland, Spanien und Frankreich gab es leichte BIP-Zuwächse, wobei vor allem das deutsche Plus überraschte. Daher sollte die EWU-Wirtschaft insgesamt zulegen", schreiben die Analysten der Helaba in der Früh.

Von den Zahlen erwarten Marktteilnehmer auch Hinweise auf die weiteren geldpolitischen Schritte der EZB. Im Kampf gegen die hohe Inflation hatte die EZB in der Vorwoche ihre Leitzinsen um 75 Basispunkte erhöht. Bei weiteren Zeichen für eine weitere Wirtschaftsabkühlung, könnten die Notenbanker aber mit Rücksicht auf die Konjunktur ihren Zinserhöhungskurs verlangsamen.

Im Vordergrund dürfte nach Einschätzung der Helaba-Analysten allerdings weiter die Inflation stehen. "Die EZB will datenabhängig agieren und so dürfte die Inflation einen nochmals kräftigen Zinsschritt im Dezember erzwingen", so die Experten.

Im Wochenverlauf steht gleich die nächste wichtige Zinsentscheidung am Programm. Am Mittwoch wird die US-Notenbank über ihr Leitzinsniveau entscheiden. Hier wird ebenfalls mit einer deutlichen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet.

mik/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759