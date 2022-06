Devisen Wien (9.00) - Euro gibt zum US-Dollar nach

Der Euro hat sich am Freitag im Frühhandel mit Abschlägen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 9.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0502 Dollar und damit gerade noch über der Marke von 1,05 Dollar, aber auch klar unter dem Wert von gestern Abend bei 1,0581 Dollar.

Datenseitig liegt der Fokus in der Eurozone zum Wochenausklang auf Inflationsdaten. Es handelt sich um Detaildaten, die jedoch revidiert werden könnten. Bisher bekannt ist, dass die Teuerung im Mai mit 8,1 Prozent auf ein Rekordhoch gestiegen ist.

In den USA steht am Nachmittag die Industrieproduktion im Kalender, die laut den Experten der Helaba im Mai moderat zugelegt haben dürfte. "Eine positive Überraschung zeichnet sich allerdings nicht ab und der Index der Frühindikatoren des Conference Boards dürfte sogar sinken. Insofern sollten die Zinsspekulationen erneut kaum forciert werden", heißt es weiter.

Die Zinsentwicklung steht weiterhin im Blickpunkt der Märkte. Am Donnerstag hatten die Notenbanken von Hongkong, England und ganz überraschend auch der Schweiz ihr Geldpolitik gestrafft, schon am Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed kräftig an der Zinsschraube gedreht.

Die japanische Zentralbank widersetzt sich hingegen dem globalen Trend zur geldpolitischen Straffung und lässt die Zügel trotz der steigenden Inflation und der rasanten Talfahrt des Yen extrem gelockert. Die Bank of Japan (BoJ) beschloss am Freitag nach zweitägiger Tagung, ihre wichtigsten geldpolitischen Hebel unverändert zu lassen. So sollen die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und die langfristigen bei etwa null bleiben. Auch hält die BoJ an ihren Käufen von Staatsanleihen und Aktien fest. Das brachte den Yen am Freitag deutlich unter Druck.

kat/mik

