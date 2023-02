Devisen Wien (9.00) - Euro gut behauptet bei 1,0734 Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im Frühhandel gegen den Dollar leicht Boden gut gemacht. Gegen 9 Uhr lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,0734 Dollar nach 1,0724 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren täglichen Referenzkurs am Mittwochnachmittag mit 1,0735 Dollar festgesetzt. Profitieren dürfte der Euro derzeit von der freundlichen Stimmung an den Aktienbörsen, schreiben die Analysten der Helaba.

Das bestimmende Thema im Devisenhandel bleibt weiter die Geldpolitik und die Frage, in welchem Ausmaß die großen Notenbanken mit weiteren Zinserhöhungen auf die hohe Inflation reagieren. Impulse könnten vor diesem Hintergrund die am Nachmittag anstehenden Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA bringen.

Die US-Notenbank beachtet bei ihren Zinsentscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt. Zuletzt hatte ein gut ausgefallener Arbeitsmarktbericht für Jänner die Ängste vor Inflation und weiteren gegensteuernden Zinserhöhungen geschürt. Sollte die Zahl der Erstanträge nun aber unerwartet und deutlich steigen, könnten Marktteilnehmer schnell wieder auf ein nahendes Ende des Zinserhöhungszyklus spekulieren, so die Helaba-Analysten.

Die in der Früh gemeldeten Verbraucherpreisdaten aus Deutschland zeigten eine anhaltend hohe Inflation, wirkten sich aber nicht merklich im Devisenhandel aus. Die Verbraucherpreise stiegen im Jänner um durchschnittlich 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Der Verbraucherpreisindex wurde mit der heutigen Veröffentlichung aber auf ein neues Basisjahr und damit eine neue Gewichtung des Warenkorbs umgestellt, schreiben die UniCredit-Analysten. Folglich lasse sich noch nicht sagen, ob die Teuerung etwas gestiegen oder weiter gefallen ist.

mik/sto

