Devisen Wien (9.00) - Euro hält sich über 1,06 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh über der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung gegen 9 Uhr 1,0631 Dollar und damit leicht mehr als zuletzt am gestrigen Donnerstag, als der Euro bei 1,0618 Dollar stand. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag deutlich höher auf 1,0743 Dollar festgelegt.

Trotz der gestern eingeleiteten geldpolitischen Wende der Europäischen Zentralbank (EZB) fiel der Euro unter die Marke von 1,07 US-Dollar und zeitweise auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Wochen. Im Juli sollen die Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben werden. Das wäre der erste Zinsschritt nach oben seit mehr als einem Jahrzehnt. Außerdem gaben die Notenbanker das Ende ihrer Netto-Anleihekäufe bekannt.

Ein Grund für die ausgebliebene Reaktion beim Euro auf den angekündigten Zinsschritt könnten die heutigen Inflationsdaten aus den USA sein. Wie die Experten der Helaba kommentierten, könnte der Dollar von den am Nachmittag anstehenden Preisdaten profitieren. Laut Schätzungen dürfte die Inflation zwar leicht sinken, mit mehr als acht Prozent aber hoch bleiben.

