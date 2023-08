Devisen Wien (9.00) - Euro im frühen Handel bei 1,0992 Dollar

Die europäische Gemeinschaftswährung hat am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas nachgelassen. Ein Euro war zuletzt 1,0992 Dollar wert. In der Nacht hatte der Euro noch höher notiert. Davor tendierte die Gemeinschaftswährung in New York gegen 21 Uhr allerdings noch tiefer bei 1,0971 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0970 Dollar fest.

"Auffällig ist das anhaltend hohe Niveau der Inflationserwartungen in der Eurozone", schreiben die Analysten der Helaba. Dadurch sei "der Realrenditevorteil der USA gegenüber der Eurozone größer geworden, was dem Euro zu schaffen macht."

Mit Blick auf die US-Geldpolitik wird der Arbeitsmarktbericht am Freitag von großer Bedeutung sein. Eine Indikation darauf bietet heute bereits der ADP-Beschäftigungsreport für Juli.

spo/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759