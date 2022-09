Devisen Wien (9.00) - Euro im frühen Handel klar über Parität

Der Euro hat sich am Freitag im frühen europäischen Devisenhandel mit klaren Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0065 Dollar - am Vorabend hatte sie noch unter der Parität bei 0,9996 Dollar gelegen.

Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der Rekordinflation im Euroraum die größten Zinserhöhung der EZB-Geschichte vollzogen. Die Notenbank hob den Leitzins im Euroraum trotz wachsender Sorgen vor einem Absturz der Wirtschaft in eine Rezession um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent an und deutete weitere Erhöhungen an.

"Der Euro hat die Parität per saldo überwinden können. Die EZB sorgte mit dem deutlichen Zinsschritt für Unterstützung, wenngleich zu berücksichtigen ist, dass die Fed mit einem großen Zinsschritt nachlegen und dafür sorgen dürfte, dass der Renditevorteil nicht kleiner wird", meinen die Devisenexperten der Helaba.

Auch laut Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG ist Vorsicht geboten. "Der EUR/USD konnte nach der EZB-Sitzung wieder neue Impulse freisetzen und konnte heute in der Früh das Paritätslevel wieder zurückgewinnen. Die Zinsdifferenz zum US-Dollar ist nun kleiner geworden, allerdings steht schon in zwei Wochen die FED-Sitzung an und könnte den Euro wieder unter Druck bringen", so der Experte.

