Devisen Wien (9.00) - Euro im frühen Handel weiter unter 1,07 Dollar

Der Euro hat am Dienstag weiter unter der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. In der Früh kostet die Gemeinschaftswährung 1,0680 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas höher auf 1,0726 Dollar festgesetzt.

Das bestimmende Thema am Markt bleibt die Frage, wann und in welchen Ausmaß die Notenbanken mit Zinserhöhungen auf die starke Inflation reagieren. Die steigenden Inflationserwartungen hatten zudem auch deutsche Anleihen belastet. Die damit im Gegenzug steigenden Renditen dürften den Euro zuletzt gestützt haben, schreiben die Analysten der Helaba.

Aus technischer Sicht sehen die Experten die nächste Hürde für den Euro bei 1,0786 Dollar. Sollte diese Marke überwunden werden, sehen sie für den Euro Anstiegspotenzial bis auf 1,0940 Dollar.

Unter Druck stand am Morgen das britische Pfund. Ministerpräsident Boris Johnson hatte in der Früh zwar ein Misstrauensvotum überstanden, gilt angesichts zahlreicher Gegner in der eigenen Partei aber als politisch beschädigt. Auslöser des Misstrauensvotums ist eine Affäre um illegale Feiern während der Corona-Lockdowns im Regierungssitz.

