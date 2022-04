Devisen Wien (9.00) - Euro im Frühhandel wieder über 1,05 US-Dollar

Der Euro notierte am Freitag vor zahlreichen Konjunkturdaten wieder über der Marke von 1,05 US-Dollar. Zuletzt stand der Euro gegen 9 Uhr bei 1,0543 Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung am gestrigen Donnerstag zuletzt bei 1,0499 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0485 Dollar festgesetzt.

Konjunkturdatenseitig erwartet die Marktteilnehmer am Freitag noch einmal eine Vielzahl an wichtigen Konjunkturdaten. So stehen einerseits Wirtschaftszahlen für das erste Quartal aus Deutschland und der Eurozone auf der Agenda. Aus dem Euroraum werden zudem die Inflationsdaten für den April erwartet. In den USA wird mit dem Chicago-PMI ein wichtiger Indikator für die Unternehmensstimmung erwartet. Außerdem steht ein von der US-Notenbank Fed besonders beachtetes Inflationsmaß an.

pma/spo

