Devisen Wien (9.00) - Euro in der Früh über 1,07 Dollar behauptet

Der Euro hat sich am Montag im frühen Handel weiter über der Marke von 1,07 Dollar behauptet. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0790 US-Dollar gehandelt und nachdem sie am Freitag im US-Handel 1,0733 Dollar gekostet hatte. Der Euro hält sich damit auf dem höchsten Niveau seit Mitte September. In der Vorwoche hatte er von gesunkenen US-Zinserwartungen profitiert.

Zum Wochenstart standen in Deutschland Auftragszahlen aus der Industrie auf dem Programm. Diese überraschten nur auf den ersten Blick positiv: Im September gingen zwar noch um 0,2 Prozent mehr Bestellungen ein als im August. Der Zuwachs ist jedoch lediglich auf schwankungsanfällige Großaufträge zurückzuführen, welche die Produktion in den Folgemonaten kaum beeinflussen.

Für die Eurozone und ihre Mitgliedsländer veröffentlicht S&P Global am Vormittag Stimmungsdaten aus dem großen Dienstleistungssektor. Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum beschreibt auch der Konjunkturindikator von Sentix, der ebenfalls ansteht.

spa/mha

ISIN EU0009652759 EU0009652759