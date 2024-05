Devisen Wien (9.00) - Euro kaum bewegt bei 1,0740 Dollar

Der Euro/Dollar-Kurs ist am Donnerstagvormittag auf der Stelle getreten. Der Euro hielt gegen 9.20 Uhr bei 1,0740 US-Dollar nach 1,0745 Dollar am Vorabend. Der EZB hat am Mittwoch ihren täglichen Referenzkurs mit 1,0743 Dollar ermittelt. Wichtige Konjunkturdaten aus Europa gab es vorerst nicht.

Nachdem die schwedische Notenbank am Mittwoch zum ersten mal seit acht Jahren ihre Leitzinsen gesenkt hat, wird am Donnerstag die Zinsentscheidung der Bank of England mit Spannung erwartet. Das britische Pfund gab im Vorfeld der Bekanntgabe leicht nach.

"Mit einer Zinssenkung wird nicht gerechnet, wohl aber im weiteren Verlauf des Jahres, im Fahrwasser vor allem der EZB und der Fed", schreiben die Analysten der Helaba. Marktteilnehmer dürften daher die begleitenden Kommentare der Notenbanker aufmerksam verfolgen.

Impulse könnten am Donnerstagnachmittag auch die in den USA anstehenden Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe liefern. Erwartet werden niedrige Zahlen, die das Bild eines soliden Arbeitsmarkts untermauern. In diesem Fall sollten die Daten auch die Zinssenkungserwartungen nicht verstärken, so die Helaba-Experten.

