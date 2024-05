Devisen Wien (9.00) - Euro kaum bewegt bei 1,0781 Dollar

Der Euro/Dollar-Kurs hat sich am Freitag im Frühhandel kaum bewegt. Der Euro hielt gegen 9.35 Uhr bei 1,0781 Dollar nach 1,0778 am Vorabend. Der Devisenhandel verlief vorerst ruhig, impulsgebende Konjunkturdaten aus Europa werden am Vormittag nicht erwartet.

Am Nachmittag steht in den USA dann die Bekanntgabe des von der Uni Michigan ermittelten Index des Verbrauchvertrauens an. Die Analysten der Helaba erwarten aber keine wesentlichen Impulse von der Veröffentlichung.

Die Vorgaben für das viel beachtete Konjunkturbarometer sind diesmal uneinheitlich, so die Experten: "Einerseits sollte der anhaltend solide Arbeitsmarkt die Konsumlaune stützen, andererseits sind die Benzinpreise im Verlauf des Aprils leicht gestiegen und die noch hohe Inflation lastet auf dem Sentiment". Die Zinssenkungserwartungen dürften sich vor diesem Hintergrund nicht ändern.

Das bestimmende Thema am Devisenmarkt ist weiter die Frage, ab wann der Inflationsrückgang den Notenbanken erlaubt, ihre hohen Zinsen wieder zurückzufahren. Am Mittwoch hatte die schwedische Notenbank erstmals seit acht Jahren ihre Leitzinsen gesenkt. Die Bank of England hatte am Donnerstag ihre Zinsen zwar bestätigt, aber eine mögliche Senkung schon im Juni signalisiert. Die zuletzt schwachen Daten zum US-Arbeitsmarkt schüren zudem die Hoffnung auf eine nahende Zinssenkung der US-Notenbank Fed.

mik/kat

ISIN EU0009652759 EU0009652759