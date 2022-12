Devisen Wien (9.00) - Euro kaum verändert bei 1,0624 Dollar

Der Euro/Dollar-Kurs hat sich am Mittwoch im frühen Handel kaum bewegt. Der Euro hielt gegen 9.15 Uhr bei 1,0624 US-Dollar nach 1,0617 Dollar am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstag mit 1,0599 Dollar fixiert. Der Frühhandel gestaltete sich ruhig, die Handelsaktivität dürfte im Vorfeld der anstehenden Feiertage schon deutlich abnehmen.

Auch wichtige Konjunkturdaten stehen in dieser Woche kaum mehr an. Am Mittwoch werden in den USA Daten zum Verbrauchervertrauen im Dezember sowie Zahlen zu den Verkäufen bestehender Immobilien erwartet. Angesichts der hohen Zinsen hatte sich der US-Immobilienmarkt zuletzt geschwächelt. In Kanada stehen zudem Inflationsdaten für November auf dem Plan.

