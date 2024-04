Devisen Wien (9.00) - Euro kaum verändert bei 1,0645 Dollar

Der Euro/Dollar-Kurs hat sich am Dienstag im Frühhandel nur wenig bewegt. Kurz nach 9 Uhr hielt der Euro bei 1,0645 Dollar nach 1,0659 Dollar am Vorabend. Impulse für den Devisenhandel könnten die im Vormittagsverlauf anstehenden Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Eurozone bringen.

Die Analysten der Helaba rechnen angesichts der schon veröffentlichten Sentix- und ZEW-Zahlen mit Verbesserungen. Der Index für Deutschland dürfte aber weiter unterhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegen. In den USA stehen dann am Nachmittag Zahlen zu den Neubauverkäufen an.

An der Erwartung einer ersten Zinssenkung der EZB im Juni hat sich bis zuletzt nichts geändert. Weil die US-Notenbank Fed zurzeit keine Anstalten macht, ihre straffe Geldpolitik bald zu lockern, steht der Euro seit längerem unter Druck. Aktuell notiert er zum Dollar nur leicht über dem niedrigsten Stand seit November.

mik/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759